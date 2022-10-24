Özgürlük Heykeli ne zaman, kim tarafından yapıldı? Özgürlük Heykeli nerede, gezilebiliyor mu?
Sağ elinde bir meşale, sol elinde ise bir hitabe tutan, Amerika'nın simgesi Özgürlük Heykeli'nin tarihi, dünyada en merak edilen konulardan biri. Heykelin elindeki tablette 4 Temmuz 1776 tarihi (Bağımsızlık Bildirgesi'nin tarihi) yazılıdır ve başındaki tacın 7 sivri ucu 7 kıtayı veya 7 denizi simgeler.
ÖZGÜRLÜK HEYKELİ NE ZAMAN, KİM TARAFINDAN YAPILDI?
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Özgürlük Heykeli, Fransa tarafından, kuruluşunun 100. yılı nedeniye ABD'ye hediye edilmiştir. Heykel, 1884-1886 yılları arasında inşa edilmiştir.
ÖZGÜRLÜK HEYKELİ NEREDE, GEZİLEBİLİYOR MU?
Ünlü anıt, ABD'nin New York şehrindeki Özgürlük Adası'nda yer alıyor. Ziyaretçilere açık olan heykelin bulunduğu adaya, ziyaretçiler feribotla ulaşım sağlıyor. Ardından merdivenleri tırmanıp meşaleye ulaşan ziyaretçiler, tepeden New York Limanı'nı seyredebiliyor.
ÖZGÜRLÜK HEYKELİ NASIL YAPILDI?
Malzemesinde bakır, dökme demir, altın ve çelik bulunan heykelin modelliğini Singer dikiş makinelerinin kurucusu Isaac Singer'ın dul eşi Isabelle Eugenie Boyer yapmıştır. Heykel, 1884 yılında 350 parçaya bölünüp, 214 sandığın içinde New York Limanı'na yollanmıştır. Heykelin parçaları 4 ay içinde kaidenin üzerinde yeniden birleştirilmiştir.
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