Özgür Özel Can Atalay için Özgürlük Yürüyüşü'ne katıldı: 'Gezi'deki tüm tutukluluklar kanunsuz ve hukuksuzdur'

Yayınlanma: 07.10.2023 - 16:12

Güncelleme: 07.10.2023 - 17:01

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yargıtay tarafından Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası onanan isimlerden TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için adalet yürüyüşü başlattı.

Özgürlük Yürüyüşü adı verilen yürüyüşe ilişkin X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, şunları söyledi:

"Bugün Özgürlük Yürüyüşü’ne destek vermek üzere bize eşlik eden Cumhuriyet Halk Partili dostlarımıza ve Sayın Özgür Özel’e teşekkürlerimi sunuyorum. Hatay halkının seçtiği milletvekilimiz Can Atalay’ın, hakları için mücadele veren tüm yurttaşlarımızın özgürlüğü için Ankara’ya doğru yürümeye devam ediyoruz!"

"HATAYLILAR CAN ATALAY'IN BİZİ TEMSİL ETMESİNİ İSTİYORUZ DEDİ"

Korteje Seyhan'dan katılan Özel ise şu açıklamalarda bulundu:

Bugün Can Atalay için Özgürlük Yürüyüşü'nün 7. gününde Ceyhan'da TİP'in yürüyüş kortejine katıldık. Sayın Erkan Baş ile ve Meclis'teki milletvekili arkadaşlarıyla birlikte Meclis'te gösterdiğimiz dayanışmayı bugün bu anlamlı katkıyı sunmak istedik. Grubumuzdan 5 milletvekili arkadaşımız, önceki dönemlerden 3 milletvekili arkadaşımızla birlikte buradayız. Grubumuzun yüreğinin burada olduğunu ifade etmek isteriz. Bu yürüyüş elbette Can Atalay'ın uğradığı büyük haksızlığa büyük Anayasa ihlaline itiraz için kamuoyunun dikkatini buraya çekmek için, kamuoyunun desteğini sağlamak için yapılan bir yürüyüş. Can Atalay Hataylılar tarafından milletvekili seçilen, Hataylılar tarafından Meclis'e gitmesine karar verilen birisi. Eğer demokrasi halkın iradesinin halkın seçtikleriyle ortaya konmasıysa eğer Hataylılar dedi ki biz Can Atalay'ın bizi temsil etmesini istiyoruz.

"BİRİLERİ DEMİR KAPIYI KİLİTLİ BIRAKTI"

Meclis toplandı, hepimiz oradaydık. En yaşlımız oturumu yönetiyordu. Çünkü tüzüğümüz öyle. Sayın Devlet Bahçeli en gencimize görevi verdi. Tek tek okudu milletvekillerinin isimlerini en genç katip üye Can Atalay diye seslendi ama gelen giden yoktu. Hataylıların kararına rağmen, Meclis'teki 600 milletvekili adına yapılan çağrıya rağmen birileri Can Atalay'ın üzerine demir kapıyı hukuksuz biçimde kilitli bıraktı. Devam eden günlerde komisyon seçimlerinde Can Atalay'ı bağımsız milletvekilerinin payına düşen yerden aday gösterdik. Can Atalay bütün milletvekillerinin oyuyla İnsan Hakları Komisyonu'na seçildi. Meclis adına hak ihlallerini inceleyen bunları gündeme getiren cezaevlerinde bir sorun varsa o sorunu inceleyecek olan ve dediğinde hiçbir cezaevi kapısının kapalı kalamayacağı 'açın bakacağım' dediği her kapının açılmak zorunda olduğu komisyonun asil üyesi Can Atalay. Ama kendi üzerindeki kapı kapalı tutuluyor.

"GEZİ'Yİ SELAMLIYORUZ"

Can Atalay'ın Türkiye'deki 300'ün üzerindeki cezaevinde açamayacağı kapı yok ama üzerindeki kapıyı kapalı tutuyorlar. Bu mesele bir milletvekilinin seçilse de tutuklu kalması sorununu barındırmanın yanında asla şunu gölgelememelidir. Gezi bir bütün olarak masumdur, barışçıldır, hepimizin onurudur, gururudur. Hepimizin ortak tarihidir. Gezi'deki tüm tutukluluklar kanunsuz ve hukuksuzdur. Son verilen kararın onanması Anayasa'ya aykırıdır. Can Atalay milletvekili olduğu için çıkmalıdır. Ama gezi tutuklularının tamamı bu hukuksuzluk sona ererek bir an önce çıkmalıdır. Buradan Gezi'yi selamlıyoruz. Gezi tutuklu ve hükümlülülerini selamlıyoruz. TİP Genel Başkanı Sayın Erkan Baş ile tüm üyeleriyle tüm seçmenleriyle dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Bizim gönlümüz bedenimiz onlarla birliktedir."