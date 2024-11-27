Özgürlükler şehri Muğla’da özgürlüğün felsefesi konuşulacak

Yayınlanma: 27.11.2024 - 14:40

Güncelleme: 27.11.2024 - 14:40

Felsefe Kültür Sanat Derneğinin (FKSD) 2015’ten itibaren düzenli olarak sürdürdüğü FKSD Sonbahar Buluşmalarının sekizincisine bu yıl Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Özgürlüğün Felsefesi ana başlığıyla önümüzdeki cumartesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirilecek buluşmada Prof. Dr. Aliye Karabük-Kovanlıkaya, Prof. Dr. Buket Korkut-Raptis, Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi Turan ve Dr. Özgür Emrah Gürel konuşmacı olarak yer alacak.

FKSD 8. Sonbahar Buluşması, Felsefe Kültür Sanat Derneği, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve belediye bünyesindeki Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisinin iş birliğiyle önümüzdeki cumartesi Özgürlüğün Felsefesi ana başlığıyla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

İki oturum şeklinde düzenlenecek etkinlikte felsefe tarihinde “özgürlüğün filozofu” olarak bilinen Jean Paul Sartre’ın eserlerinden hareketle Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aliye Karabük-Kovanlıkaya “Kayıtsızlık, Keyfiyet ve Özgürlük”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Buket Korkut-Raptis “Etik Açıdan Özgürlük”, Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi Turan “Niçinsiz Yaşam” ve Dr. Özgür Emrah Gürel “Özgürlük ve Devrim” adlı konuşmalarını yapacaklar.

Cumartesi günü 10.30’taki açılış konuşmalarıyla başlayacak olan etkinlik ücretsiz olup ilgili herkesin katılımına açık bir şekilde düzenleniyor.

“ÖZGÜRLÜKLER ŞEHRİ MUĞLA’DA ÖZGÜRLÜĞÜN FELSEFESİNİ KONUŞMAK”

Buluşma hakkında açıklama yapan FKSD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın, “Ülkemizde uzunca bir süredir, felsefeden başlayan düşünme yolculukları yerine politikadan, sanattan ya da çoklukla bir ideolojiden başlayan düşünme yolculukları yapılıyor. Ve beklenileceği gibi bu yolculukların her biri çıkmaz sokaklarda son buluyor. Bizim FKSD olarak ana sloganımız “felsefeyle başlamak”tır. Felsefeyle başlamak gerekiyor, çünkü düşüncenin ve düşünmenin gözbebeği olan felsefenin en başat özelliklerinden biri, düşünme yolculuklarımızı çıkmaz sokaklarda sonlandırmak yerine, düşünme ufkumuzu açmak ve biz insanlara yepyeni düşünme ve yaşama olanakları sunmaktır” diye konuştu.

FKSD Sonbahar Buluşmalarını 2014’ten beri pandemi yılları dışında düzenli olarak sürdürdüklerini belirten Apaydın, “Sonbahar Buluşmalarımız kuruluşumuzdan itibaren yürüttüğümüz en büyük etkinliklerimizden biri. Bu buluşmalarımızın sekizincisinde bu yıl Özgürlükler Şehri Muğla’da özgürlüğün felsefesini konuşmak çok anlamlı. Çok anlamlı olan bir başka şey ise bu buluşmayı bünyesinde Felsefe ve Yaşam Akademisi gibi bir oluşum bulunduran Muğla Büyükşehir Belediyesi’yle yapmak. Kendi adıma bünyesinde felsefeye böyle bir yer ayıran başka bir belediye bilmiyorum, dilerim bir ilk örnek olarak süratle yaygınlaşır. Buluşmada odaklanacağımız ünlü filozof ve yazar Jean Paul Sartre’ın da bir akademisyen olmadığını hatırlatmak isterim burada; o da felsefenin üniversite kampüsleri dışında nefes alıp vermesinin ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır eserlerinde. Sözgelimi ünlü roman üçlemesi Les Chemins de la liberté’de (Özgürlük Yolları) baş karakteri Mathieu’ye Delarue yani Sokaktaki soyadını vermesi hiç de bir tesadüf değildir” dedi.

Apaydın, cumartesi saat 10.30’da açılış konuşmalarıyla başlayacak olan buluşmaya başta Muğlalılar olmak üzere ilgili herkesi davet etti.

ÖZGÜRLÜĞÜN FELSEFESİ ETKİNLİK PROGRAMI

10.30 Açılış Konuşmaları

Ali Apaydın | FKSD Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Aras | Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı

11.00 – 13.00 Birinci Oturum | Oturum Başkanı: Dr. Özgür Emrah Gürel

Kayıtsızlık, Keyfiyet, Özgürlük | Prof. Dr. Aliye Karabük-Kovanlıkaya

Etik Açıdan Özgürlük | Prof. Dr. Buket Korkut-Raptis

13.00 – 14.00 Öğle Arası

14.00 – 16.00 İkinci Oturum | Oturum Başkanı: Ali Apaydın

Niçinsiz Yaşam | Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi Turan

Özgürlük ve Devrim | Dr. Özgür Emrah Gürel

16.00 Kapanış Konuşmaları



