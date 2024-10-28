Özhaseki aile vakfını kurdu: Erenköy cemaatine ‘eski bakan’ desteği

Yayınlanma: 28.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.10.2024 - 04:00

Eski bakan Özhaseki, 1 Temmuz’da sosyal medya hesabından sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden “affını istediğini” açıkladı. “Bundan sonraki dönemde kuracağımız aile vakfında sağlığım elverdiğince hizmet vermeye devam edeceğim” diyen Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki’nin vakfediciliğinde Kayseri merkezli olarak kuruludu.

500 bin TL mal varlığı ile kurulan vakfın kurucular arasında; Özhaseki’nin, kızı Şükran Elif Özhaseki Kemaloğlu ve oğlu Enes Özhaseki de yer aldı. Vakfın kuruluş amacı; “milli ve manevi değerlere yürekten bağlı, maddi olanakları kısıtlı çocuklar ve gençler başta olmak üzere, ülkeye ve insanlığa katkılar sağlayacak kişilikli öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek” olarak açıklandı.

Vakfın senedinde vakfın son ermesinde tüm mal varlığının Kayseri merkezli faaliyet yürüten “Seyid Burhaneddin Hz. Hizmet Vakfı”na devredilmesi kararı da kondu.

Erenköy cemaatine bağlı olduğu bilinen Seyid Burhaneddin Hz. Hizmet Vakfı, Kayseri’de ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik sürdürdüğü dini eğitim faaliyetleriyle biliniyor.