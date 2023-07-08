Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama
3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından, Uğur'un ailesinden ilk açıklama geldi.
MFÖ grubunun üyesi ve oyuncu Özkan Uğur’dan hayranlarını üzen haber geldi. 3 aydır yoğun bakımda olan Özkan Uğur hayatını kaybetti.
Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, sosyal medyadan açıklama yayımladı.
Açıklamada acılı aile şu ifadelere yer verdi:
"Özkan Uğur’umuzu kaybettik. İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan’ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur"
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