Cem Yılmaz’dan Özkan Uğur’un ailesine taziye ziyareti

Özkan Uğur'un sanatçı dostları Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven, Uğur ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Uğur, 11 Temmuz Salı günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

DHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:35
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Müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, uzun süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Cumartesi günü hayatını kaybeden Özkan Uğur'un ailesi taziyeleri Beykoz'daki evlerinde kabul ediyor.  

Taziye ziyaretinde bulunanlar arasında birçok sinema filminde beraber rol aldığı Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven de vardı. 

Lenf kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden MFÖ grubu üyelerinden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu.  

AKM'DE TÖREN DÜZENLENECEK  

Üsküdar'daki özel bir hastanede hayata veda eden Özkan Uğur, 11 Temmuz Salı günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. 

Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 


Cem Yılmaz Özkan Uğur Ozan Güven Zafer Algöz

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