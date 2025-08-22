Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özlem Çerçioğlu'ndan 'konser' için savunma: Suçu Fenerbahçe-Benfica karşılaşmasına attı

22.08.2025 12:15:00
Haber Merkezi
AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Çerçioğlu'na tepki gösteren Aydınlılar belediyenin düzenlediği konseri boş bıraktı. Çerçioğlu, kimsenin katılmadığı konser görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

Aydınlılar, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Özlem Çerçioğlu’na tepki göstermeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler’e bağlı Çeştepe Mahallesi’nde düzenlediği halk konseri, yurttaşın ilgisizliği nedeniyle fiyaskoyla sonuçlandı.

YOK DENİLECEK KADAR AZ KATILIM

Aydın Denge Haber’de yer alan haberine göre; Çeştepe halkı, kısa süre önce CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na tepkisini konsere gitmeyerek gösterdi.

Konser alanından çekilen bir görüntüde neredeyse bütün sandalyelerin boş olduğu görüldü.

Etkinlik için kurulan sahneye rağmen beklenen kalabalık oluşmadı. Katılım yok denilecek kadar az olurken, mahalle sakinlerinin sessiz tepkisi dikkat çekti. Konserde yaşanan ilgisizlik, Çeştepelilerin Çerçioğlu’nun parti değişikliğine karşı tavrı olarak yorumlandı. Katılımın az olması nedeniyle kurulan sahne kaldırıldı.

SUÇU MAÇA ATTI

Çerçioğlu gazeteci Sinan Burhan'a konuştu. Çerçioğlu, “Vatandaşlarımız konsere Fenerbahçe–Benfica maçı nedeniyle katılamadı. Aydın halkıyla kimse aramıza giremez" dedi.

