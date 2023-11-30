Soruşturma öncesi 'Kilom kadar altın isterim' diyen Tayyar-Özlem Öz çiftinden açıklama: Mal varlığımız abartıldı

Yayınlanma: 30.11.2023 - 19:06

Güncelleme: 30.11.2023 - 19:06

Sosyal medyadaki ifşaatların ardından 'karapara' aklama soruşturması açılan ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatılmıştı. Mercek altına alınan isimlerden biri de Tayyar ve Özlem Öz çifti olmuştu.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım'da çift hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kurdukları şirket yoluyla çeşitli kremler ve takviye gıdalar da satan Öz çifti, sağlık beyanından 340 bin lira para cezasına çarptırılmışlardı. Yurt dışına çıkış yasağı da getirilen Tayyar ile Özlem Öz çifti, avukatları Serhat Çetin aracılığıyla haklarındaki iddialara yanıt verdi.

'TAMAMINI REDDEDİYORUZ'

NTV'de yer alan habere göre, çiftin avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Konu ile alakalı spekülatif haber içeriklerinin tamamını reddediyoruz. Müvekkiller yaratılmaya çalışılan algının aksine, resmi ticari firmalarına ait ürünlerinin satışını, ülkenin en meşhur alışveriş platformları üzerinden 'e-fatura' sistemi ile yapmakta, sosyal medya işbirliğinden doğan kazançlarını da aynı şekilde kurumsal şirketlerden fatura karşılığı elde etmektedirler."

GÖZALTINI 'KAMUOYUNA' BAĞLADILAR

Açıklamada "Salt eğlence ve izlenme sayısını artırma maksatlı çekilen birkaç video öne sürülüp, müvekkillerin sahip olduğu mal varlıklarının maddi değeri birkaç kat abartılarak karalanmaları adil değildir.'' denildi.

Açıklamada ayrıca bunu yapanların asıl maksatlarının; 'kamuoyunda infial yaratmak ve soruşturma makamları nezdinde gözaltı - tutuklama baskısı oluşturmak olduğu' savunuldu.

"RESMİ KAYIT VE EVRAKLARI SUNACAĞIZ"

"Müvekkillerin ticari hayatına dair resmi kayıt ve evrakları, soruşturma makamlarının ilk davetinde sunacağımızı, müvekkillerin soruşturma işlemlerinden kaçmalarını ya da saklanmalarını gerektirir hiçbir çekincelerinin olmadığını, resmi ikametgahlarında yaşantılarına devam ettiklerini, soruşturma işlemlerinde yetkili makamlara her türlü kolaylığın ve enformasyonun sağlanacağını şimdiden kamuoyuna ilan ediyoruz" denilen açıklamada, "Masumiyet Karinesi'ni hiçe sayarak, herkesçe malum şahsi menfaatleri doğrultusunda müvekkilleri medya önünde karalayanlar, ticari zararlarına sebep olanlar ve aile huzurunu kaçıranlar hakkında hukuki - cezai her türlü başvurunun gerçekleştirileceğini de belirtmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Özlem Öz, daha önce yaptığı "Tayyar Öz'den Özlem Öz'e 1 ton altın sözü. Kilom kadar altın isterim Tayyar Bey" paylaşımıyla dikkat çekmişti.