Tayyar ve Özlem Öz çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 19:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 19:15

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasının ardından gözlerin çevrildiği doktor Tayyar Öz ve eşi fenomen Özlem Öz hakkında başlatılan 4 soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Öz çiftinin tüm mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu. Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tayyar ve Özlem Öz çiftinin de taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu" ifadelerini kullandı.

POLAT DAVASINDA 12 KİŞİNİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU!

Murat Ağırel ayrıca, Dilan ve Engin Polat davasına dahil edilen 12 kişinin de mal varlıklarına el konulduğunu şu sözlerle aktardı:

"Polat davasına dahil edilen 12 ismin; Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İlayda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut... Taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu."

Polat davasına dahil edilen 12 ismin; Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İlayda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut...



Taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.… — Murat AĞIREL (@muratagirel) December 1, 2023

NE OLMUŞTU?

Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gösterişli hayatları nedeniyle Tayyar ve Özlem Öz çifti de gündeme gelmişti.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz hakkında yurt dışına çıkış yasağı da talep etmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği öz çifti hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vermişti.

Soruşturma kapsamından Özlem Altınok Öz'ün annesi Hayriye Altınok'a da yurt dışı çıkış yasağı uygulanmıştı.