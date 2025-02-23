AKP'nin yeni MKYK'si netleşti: Özlem Zengin'den iddialara yanıt!

AKP’nin 8. Olağan Kurultayı’nda 75 kişiden oluşan yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) açıklandı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medyada MKYK’da yer almadığına dair iddialara yanıt vererek, "Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri, MYK ve MKYK’nin tabii üyesidir" ifadelerini kullandı.

AKP'nin yeni MKYK'si netleşti: Özlem Zengin'den iddialara yanıt!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 15:35

Bugün düzenlenen AKP 8. Olağan Büyük Kongresi’nde AKP MKYK listesi netleşti.

MKYK listesi belli olurken, 75 kişilik listede AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in adının olmaması sosyal medyada gündem oldu.

"TABİİ ÜYEYİM"

Zengin, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Paylaşımında, "AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK’nin tabii üyesidir." diyen Zengin ayrıca parti tüzüğünün ilgili bölümünü paylaştı.


Etiketler: #akp olağanüstü kongresi #Özlem zengin #AKP MKYK

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