Öztrak’tan ‘yerel seçim’ açıklaması: ‘Mevcut yönetimi tarihi bir yenilgiye uğratma konusunda kararlıyız’

Yayınlanma: 12.06.2023 - 18:10

Güncelleme: 12.06.2023 - 18:10

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak bugün toplanan MYK toplantısı devam ederken CHP Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesine değinerek “Seçimin ilk turundan bu yana, paramızın değer kaybetmesi sonucunda, devletin yükümlülükleri nedeniyle, milletin sırtına yüklenen fatura, 1 trilyon 400 milyar lirayı geçiyor. Önümüzdeki günlerde TL’nin değer kaybını yavaşlatmak için, Merkez Bankası faiz artırmak zorunda. Burada da sorun geçtiğimiz dönemde, bankalara zorla satılan düşük faizli kâğıtlar. Bankacılık sisteminde, sistemik bir zafiyetin önlenmesi için, bu kâğıtların da daha yüksek faizli Hazine kâğıtlarıyla değiştirilmesi gerekecek. Buradan da ciddi bir maliyet milletimizin sırtına binecek” dedi.

“TRT’Yİ SARAY BORAZANI GİBİ KULLANMAKTAN HİÇ UTANMADIĞI GÖRÜLÜYOR”

“Ülkede her iki seçmenden birinin kendisine karşı olduğunu da anlamıyor” ifadelerini kullanan Öztrak “Genel Başkanımız, bir, iki ve üç sandıklı yerlerdeki seçim sonuçlarını açıkladı. Bunu yaparken de vatandaşı değil, kendimizi eleştirdi. Ama gösterdiği tepkiye bakılırsa, saray bundan çok rahatsız olmuşa benziyor. İşini yapacağına, seçimde attığı iftiralardan, yaptırdığı sahte videolardan, milletin vergileriyle çalışanlarına maaş ödeyen TRT’yi saray borazanı gibi kullanmaktan hiç utanmadığı görülüyor. Hala on parmağındaki on karayı partimize sürmeye, bu ülkenin en köklü partisine hala ayar vermeye kalkmaya cüret ediyor” diye konuştu.

“TAZELENEN KADROLARIMIZLA AÇIK ARA KAZANMAYI HEDEFLİYORUZ”

Öztrak “Biz ülkemizin içinde olduğu sıkıntıların farkındayız. Tüm bu şartlar altında, her iki vatandaşımızdan birinin, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği oyu dağıtmadan, örgütümüzü, rekabetçi bir ortamda yenilemeyi, değişen, tazelenen kadrolarımızla mahalli idareler seçimini, açık ara kazanmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, Genel Başkanımız ilk olarak MYK’sını yeniledi. MYK’mız da ilk iş olarak, Kongreler takvimini başlattı. Mümkün olan en kısa sürede, kongreler süreci, Parti Meclisimizin uygun gördüğü bir tarihte, kurultayımızla taçlanacaktır. Bu süreç devam ederken, önümüzdeki yerel seçimleri kazanmak için, parti üyesinden Genel Başkanımıza kadar, partimizin her bir ferdi, var gücüyle çalışacaktır. Hedefimiz, bu seçimlerde hükümeti tarihi bir yenilgiye uğratmaktır” ifadelerini kullandı.

“CHP’DE DEĞİŞİMİN NASIL GERÇEKLEŞECEĞİ BELLİDİR”

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarının sorulması üzerine Öztrak, şunları söyledi:

“CHP’de değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Bu partinin 100 yıllık geçmişine, güçlü kurumsal yapısına ve mevzuata göre bu süreç gerçekleşir. Genel Başkanımız kendi iradesi dahilinde gerçekleştireceği değişimi yapmış MYK’sını değiştirmiştir. Yeni MYK da ilk toplantısında kongre takvimini başlatarak, örgütlerde değişimin önünü açmıştır. Bundan sonraki süreci üyeler, ilçe, il ve kurultay delegeleri belirleyecektir. Kurultay iradesinin en sağlıklı biçimde oluşması için de herkes elinden geleni yapmalıdır, yapacaktır.”

“TARİHİ BİR YENİLGİYE UĞRATMA KONUSUNDA KARARLIYIZ”

Yerel seçimlere gidilirken CHP’de sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin soruya Öztrak, şu yanıtı verdi:

“Bu kongreler takviminin başlamasıyla birlikte bir tazelenme sürecine de partimizde şahit olacağız. Bu tabi ki Yerel Yönetim Seçimlerine, buraya enerjinin bu noktaya doğru yönlendirilmesinde de önemli katkılarda bulunacak. Enerjinin tek bir yerde kalmasına neden olmayacak. CHP olarak biz bu seçimlerde mevcut yönetimi tarihi bir yenilgiye uğratma konusunda kararlıyız. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Biz daha fazlasını yapıyoruz.”