Palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı
Bolu’da gece saatlerinde palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Bolu'da Kartalkaya yolu üzerinde,saat 03.00 sıralarında Organize sanayi bölgesinin arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durdur İlter’e ait palet fabrikasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ahşap paletlerin bulunduğu fabrikada çıkan yangın hızla yayıldı. Alevler hızla yayılırken, fabrika çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Fabrikada zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan kişi hakkında flaş gelişme!
- Narin'in annesinin açıklamaları sonrası yayın kesildi
- Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı!
- Cemal Enginyurt’tan sert yanıt!
- 'Erdoğan raporu' iddiasına SETA'dan yalanlama
- Netflix dizisi 1 haftada 1 milyar dakika izlendi
- Galatasaray acil toplanıyor!
- İmamoğlu'ndan flaş 'taksi' açıklaması
- Niğde'de hasat devam ediyor: Bu yıl kilosu 13 TL
- Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı