Palet üretim atölyesinde korkutan yangın
Sultanbeyli'de ahşap palet üretimi yapılan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Hasan Sezai Sokak üzerindeki atölyede meydana geldi.
Ahşap palet üretimi yapılan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek atölyenin çatısına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yanan işyerini söndürmek için çalışma başlattı.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Yangın, itfaiyenin kısa süreli çalışmasıyla söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: #Sultanbeyli #Yangın #atölye
En Çok Okunan Haberler
-
- Nevşin Mengü hakkında karar
- Colani'den İsrail hakkında ilk açıklama
- Eski futbolcu yeni cumhurbaşkanı oldu
- Emekliye iyi haber yok!
- Fidan'dan 'Suriye Kürtleri' ve 'İsrail' açıklaması
- MHP'den 'asgari ücret' önerisi
- AKP’nin tabutu CHP sıralarına kondu
- Adnan Kale'nin ölümüne ilişkin peş peşe açıklamalar!
- İngiliz gazetesinden Esad iddiası
- 'Kayyuma değil, halka bütçe'