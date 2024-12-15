Palet üretim atölyesinde korkutan yangın

Sultanbeyli'de ahşap palet üretimi yapılan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Palet üretim atölyesinde korkutan yangın
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DHA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 16:55

Yangın, saat 13.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Hasan Sezai Sokak üzerindeki atölyede meydana geldi.

Ahşap palet üretimi yapılan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek atölyenin çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yanan işyerini söndürmek için çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangın, itfaiyenin kısa süreli çalışmasıyla söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Sultanbeyli #Yangın #atölye

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