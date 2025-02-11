Pamukkale için kritik uyarı: Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:34

Güncelleme: 11.02.2025 - 12:10

MSKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, dünyaca ünlü ören yeri Pamukkale'de incelemelerde bulundu.

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Pamukkale'yi besleyen jandarma ve antik havuz bölgesindeki su kaynaklarında ölçüm gerçekleştirdi. Doç. Dr. Özçelik, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale ve ülkemizdeki en önemli antik kentlerden biri olan Hierapolis, su sıkıntısıyla karşı karşıya. Pamukkale'yi besleyen jandarma ve antik havuzun bulunduğu su kaynağı ve bir diğer kaynaktan gelen sular travertenler üzerinde akarak mükemmel beyaz görüntüyü sağlıyor. Su miktarı oldukça azalmış durumda. Travertenlere gelen 400 litre saniye olan su debisi, saniyede 100-150 litreye kadar düşmüş durumda" diye konuştu.

2001 yılında Pamukkale'yi kurtarmak için yürütülen çalışmalar sırasında yaptıkları ölçümlerde debi miktarının saniyede 250-300 litre civarında olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Özçelik, "Bugünkü yapılan ölçümlerde 100-150 litre olduğunu görüyoruz. Bu bize acil bir durum olduğunu ve bu konuda harekete geçmemiz gerektiği hususu ortaya koyuyor. Ayrıca su miktarındaki azalma sadece debi miktarında göze çarpmıyor, jandarma kaynağı ve antik havuzun bulunduğu kaynaklarda seviye azalmaları da açık şekilde görülüyor. Pamukkale'nin etrafındaki jeotermal kaynakların ve otellerin kullandığı kaynakların beraberinde değerlendirilmesi gerekiyor. Gelecek kuşaklara aktarılması gereken kaynakların iyi yönetilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.