Pamukkale'de şüpheli ölüm! Yaşlı adam iki yerinden vurulmuş halde bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 63 yaşındaki Hüseyin Öztürk evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde başlatılan incelemenin ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pamukkale'de şüpheli ölüm! Yaşlı adam iki yerinden vurulmuş halde bulundu
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İHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 14:31

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi’nde sabah saatlerinde silah sesi duyan mahalle sakinleri, komşuları 63 yaşındaki Hüseyin Öztürk’ü evinde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Hüseyin Öztürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası, Hüseyin Öztürk’ün cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderildi. İlk incelemelerde, yaşlı adamın sol eli ve yüzünden av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde bulunan av tüfeği muhafaza altına alınırken, Hüseyin Öztürk’ün eşi E.Ö.’nün ifadesine başvuruldu.

Hüseyin Öztürk’ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak. Jandarma ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.


Etiketler: #Denizli #Pamukkale

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