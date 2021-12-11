Sağlıkçılardan iktidara sert tepki: 'Gerçekleri gizliyor'

11 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

İktidar, “zam” ve “ek ödeme” söylemleriyle “umut satarken” üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılar, “pandemi ve nöbet ücretlerini alamadıklarını” söylüyor. Ankara Üniversitesi’ne bağlı hastanelerde çalışan sağlıkçılar üzerinden örnek veren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, sağlıkçıların “son 5-6 aydır Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) para gelmediği için nöbet ücretlerinin gecikmeli yatırıldığını” ve “ekim ayı nöbet ücretlerinin henüz ödenmediğini” belirtti.



Sayıştay raporuna göre, sağlık hizmetleri sınıfında boş kadro olmasına karşın sağlıkçıların 34 saate varan sürelerle çalışmak zorunda kaldığını aktaran Yalçınkaya, “Ankara Üniversitesi’ne bağlı İbni Sina ve Cebeci hastanelerinde 1300 üzerinde yatak var ve yatak doluluk oranı yüzde 70’in üzerinde. Hem iş yükü fazla hem de personel sayısı az olunca başta asistan ve sağlık emekçileri olmak üzere nöbet tutturuluyor” diye konuştu

