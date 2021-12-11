Sağlıkçılardan iktidara sert tepki: 'Gerçekleri gizliyor'
İktidar tarafından sağlıkçılara vaat edilen "zam" ve "ek ödeme" havada kalırken sağlıkçılar “pandemi ve nöbet ücretlerini alamadıklarını” belirtiyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, “ekim ayı nöbet ücretlerinin henüz ödenmediğini” söyledi.
İktidar, “zam” ve “ek ödeme” söylemleriyle “umut satarken” üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılar, “pandemi ve nöbet ücretlerini alamadıklarını” söylüyor. Ankara Üniversitesi’ne bağlı hastanelerde çalışan sağlıkçılar üzerinden örnek veren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, sağlıkçıların “son 5-6 aydır Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) para gelmediği için nöbet ücretlerinin gecikmeli yatırıldığını” ve “ekim ayı nöbet ücretlerinin henüz ödenmediğini” belirtti.
Sayıştay raporuna göre, sağlık hizmetleri
sınıfında boş kadro olmasına karşın
sağlıkçıların 34 saate varan sürelerle
çalışmak zorunda kaldığını aktaran
Yalçınkaya, “Ankara Üniversitesi’ne bağlı İbni
Sina ve Cebeci hastanelerinde 1300 üzerinde
yatak var ve yatak doluluk oranı yüzde 70’in
üzerinde. Hem iş yükü fazla hem de personel
sayısı az olunca başta asistan ve sağlık
emekçileri olmak üzere nöbet tutturuluyor”
diye konuştu
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