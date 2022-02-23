Pandemideki ölüm verilerine Maliye'den açıklama geldi

23 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Covid-19 salgınının ölüm verilerini de içeren 2020 yılı ölüm istatistikleri, hâlâ açıklanamadı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), geçen yılın haziran ayında yayımlaması gereken verileri paylaşmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu durum sorulduğunda “O TÜİK’in sorunu” savunmasını yaptı. Verileri almak için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne bireysel başvuru yapanlar, “Talep ettiğiniz bilgiler TÜİK sorumluluğundadır. Bu nedenle ilgili kurumdan istenmesi gerekmektedir” yanıtını aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kendisine bu kapsamda verilen soru önergelerini “Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğundadır” şeklinde yanıtladı.

"DERLEME SÜRÜYOR"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel; Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve TÜİK’in verileri paylaşmaması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye konuya ilişkin soru önergesi verdi. Önergeyi yanıtlayan Nebati, “2020 yılı verilerini içeren Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmalar devam ettiğinden tamamlanamamıştır. Bu nedenle toplam ölüm sayısı ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı ölüm sayısı bilgisi, haber bülteni ile açıklanacaktır. 2021 yılı verilerinin derleme süreci de devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Ölüm verileriyle ilgili kurumların birbirlerini adres göstermesine karşın, Bakan Nebati’nin ayrıntılı yanıtını değerlendiren Adıgüzel, “Hazine Bakanı görev kendisinde değil diye rahat rahat yanıt veriyor” yorumunu yaptı.

"REKOR KIRACAKLAR"

Ölüm istatistiklerini defalarca sorduğunu anımsatan CHP’li Adıgüzel, “Biz her gün Covid ölümlerini konuşuyoruz ama bir yandan da doğal ölümler var. Bugün TÜİK hem Covid ölümlerini hem de doğal ölümleri açıklarsa insanlar diyecek ki ‘Olağan dışı 2-3 kat ölüm varmış.’ Yani hükümet bu noktada sıkışıyor. Gerçek ölümleri açıklarlarsa, biliyorlar ki dünya rekoru kıracaklar” dedi.