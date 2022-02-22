Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2022 Salı, 19:24
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 335 Covid-19 testi yapıldı, 86 bin 70 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 22 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


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