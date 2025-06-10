Panik anları... İki katlı bina yıkım sırasında çöktü

Uzunköprü ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde Hayrabolu Caddesi'nde, müteahhitlik firması tarafından 2 katlı binanın yıkımı ekskavatörle yapıldı.

İddiaya göre; yıkım sırasında çevrede yeterli güvenlik önlemi alınmazken, bina bir anda çöktü. Çökme sonucu bitişikteki 3 katlı bina ile iş yerinde de hasar meydana geldi.

Yıkım durdurulurken, iş yeri ve 3 katlı binada bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İş yeri ve bina sahibi zararlarının karşılanmasını istedi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.