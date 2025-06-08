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İstanbul'da bina çöktü: Çevredeki binalar boşaltıldı!

İstanbul'da bina çöktü: Çevredeki binalar boşaltıldı!

8.06.2025 08:30:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da bina çöktü: Çevredeki binalar boşaltıldı!

Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada gece saatlerinde kısmi çökme meydana geldi. Yıkılan binanın çevresindeki bazı apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde Düz Sokak'ta gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı binada yıkım çalışması başlatıldı. Çalışmalara bayram tatili nedeniyle ara verilirken, gece saatlerinde binada kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çöken binanın bitişiğindeki apartmanlar güvenlik amacıyla tahliye edildi. Zabıta ekipleri, çökme yaşanan binanın çevresinde ve sokakta güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Binada farklı bir çökme meydana gelmesi riskine karşı çalışmaların durdurulduğu öğrenildi.

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