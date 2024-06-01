Tren seferleri durduruldu: Manisa’daki yangında ekip sayısı 71’e çıktı
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde zirai alanda çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına müdahale eden ekip sayısı 71’e çıkarılırken, yangın nedeniyle Uşak-Basmane (İzmir) tren seferi de tedbir amaçlı durduruldu.
Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi’inde zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında koordinasyon toplantısı yapılarak söndürme çalışmaları GAMER’de takip ediliyor.
Yangına gün içerisinde havadan ve karadan 71 söndürme ekibi, 7 hava aracı, 8 iş makinası, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi, 20 güvenlik ekibi ile müdahale edilmeye devam edildi.
ELEKTRİK KESİLDİ
Öte yandan Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi ve Uşak’a bağlı Eşme ilçesi Narıncalı mahallelerinde itfaiye ekipleri tarafından tedbir alındı. Ayrıca Alaşehir Gediz Elektrik Şefliği tarafından bölgedeki elektrik tedbir amaçlı kesildi.
Yangın sebebiyle Uşak - Basmane (İzmir) tren seferleri de tedbir amaçlı durduruldu.
Öte yandan havanın kararması nedeniyle saat 20.00 itibari ile hava araçları bölgedeki çalışmalarını durduruldu.
YANGIN TEKRAR ALEVLENDİ
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınıp ardından soğutma çalışmasına başlanan yangın, yeniden alevlendi. Yangının Alaşehir ilçesindeki kısmı söndürülürken, Kula ilçesine bağlı Battalmustafa Mahallesi'ne sıçrayan alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Öte yandan, çıkan yangında 5 bin dönümlük alan küle dönerken, Battalmustafa Mahallesi'nde devam eden orman yangınına 71 söndürme ekibi, 8 iş makinesi, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi ve 20 güvenlik ekibi ile müdahale ediliyor.
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