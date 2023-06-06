Papağanı kurtarmak isterken akıma kapılmıştı... Acı haber geldi!

Antalya'da, elektrik direğindeki tele konan papağanı kurtarmak isterken akıma kapılan 23 yaşındaki Halit Cankurt, 58 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 06.06.2023 - 14:53
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Antalya'da, papağanı kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan Halit Cankurt (23), yaşam savaşını kaybetti.

ARKADAŞI TABURCU OLMUŞTU!

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Nisan tarihinde Sütçüler Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Y.K. ile arkadaşı Halit Cankurt, elektrik direğine konan sultan papağanını uzaklaştırmak için 7 metrelik alüminyum çubukla tele vurmaya çalıştı.

Çubuğun tele değmesi ile iki arkadaş, elektrik akımına kapıldı. İki arkadaş hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Y.K. bir süre sonra taburcu edilirken, Cankurt'un hastanedeki tedavisi devam etti.

Kalbi dün duran Halil Cankurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları, büyük üzüntü yaşarken, Cankurt'un Habibler Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarıldı.


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