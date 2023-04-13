Elektrik telindeki papağan sonları oluyordu: Ayaklarından alev çıktı!

Yayınlanma: 13.04.2023 - 18:02

Güncelleme: 13.04.2023 - 18:02

Antalya'da g eçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde kaldırımda iki arkadaş elektrik direğinin teline konan sultan papağanlarını almak için bölgeye geldi.

AYAKLARINDAN ALEV ÇIKTI

Bir süre dişi kuşla, teldeki kuşu indirmeye çalışan şahıslar başarılı olamayınca file ile almaya karar verdi. Ucunda file bulunan yaklaşık 7 metre uzunluğundaki alüminyum çubuğu kuşa doğru uzattı. File daha tele yaklaşmadan çubuğa elektrik yüklendi. Direkte oluşan alev topu şahısların elindeki çubuktan kaldırıma indi.

Ayaklarının altından alev çıkan şahıslar oldukları yere yığıldı. Olayı gören yurttaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri iki genci hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Y.K. taburcu edilirken, H.C.'nin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan olay anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde akıma kapılan gençlerin ayaklarında alev çıktığı ve bir anda hareketsiz kaldığı görüldü.

"ŞOK OLDUK"

Olayı gören İlyas Gürbüz, "Biz öğle molasına çıkmıştık. Gençler ellerinde kafesle geldiler. Kuşlarını kaçırmışlar dişi kuş ellerindeydi. Sultan papağanıydı. Dişi kuşla diğer kuşu telden indiremediler. Diğer arkadaş telle geldi. Buradan tele uzanmaya çalıştılar. Tam kaldırırken diğer arkadaşta yardım etmeye çalıştı ama direğe değmeden birdenbire elektrik çarptı. İkisi birden yere yıkıldı. Ambulansı aradık. Birinin bilinci yerinde, diğerinin durumu kötüydü. Kısa sürede ambulans geldi hemen hastaneye kaldırdılar. Ayakları patlamıştı birinin. Birinin elektrikçi olduğunu duyduk. Ama çubuk değmesi az mesafe vardı hemen akım çekti ne olduğunu anlayamadık. Her şey bir anda oldu. Yukarıdan önce alev attı, sonra çocukların ayağının altından çıktı. Görünce şok yaşadık. Bizim için o zaman durdu ve donduk kaldık" diye konuştu.

Mehmet Hurma ise, "İşletmenin önünde kenarda oturuyordum. İki üç çocuk geldi, telde sultan papağanı vardı. Fileyi aldılar, iple bağladılar. Alüminyum çubuğu aldılar, ikisinin eline yapıştı. Telden ve ayaklarından alev çıktı. Ambulansı aradık hemen" şeklinde konuştu.



