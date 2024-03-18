Para dolu cüzdandan kimlik çıkmadı: Yolda bulduğu cüzdanı polis ekiplerine teslim etti
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir yurttaş yolda bulduğu para ve ziynet eşyası dolu cüzdanı polis ekiplerine teslim etti. Ekipler geniş çaplı çalışma neticesinde cüzdanın sahibini kameralardan tespit etti.
Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Camiatik Mahallesi Hükümet Caddesi’nde bulunan bir cüzdan, polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri tarafından incelenen ve içerisinde 4 bin 800 TL nakit para, 20 euro, 1 çeyrek altın bilezik, 1 altın kolye, 1 altın yüzük, 1 altın taşlı yüzük, 5 adet çeyrek altın, 8 adet 1 gramlık altın ve 40 bin TL’lik banka çeki bulunan cüzdandan sahibine ait herhangi bir kimlik kartı çıkmadı.
ARACIN PLAKASI ÜZERİNDEN TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri cüzdanın sahibine ulaştırılması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları incelemeye alındı.
Yapılan teknik incelemeler neticesinde, cüzdanın düşürüldüğü aracın plakası tespit edildi.
Aracın plakası üzerinden cüzdanı düşüren yurttaşın cep telefonu numarasına ulaşan polis ekipleri, arayarak durumu anlattı.
Daha sonra polis merkezine gelen yurttaşa cüzdanı teslim edildi. Cüzdanını teslim alan vatandaş, polis ekiplerine teşekkür etti.
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