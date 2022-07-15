Parasının çalındığını iddia eden patron çalışanı sokak ortasında darbetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde işyeri sahibi, dükkanından para çaldığını iddia ettiği çalışanı sokak ortasında darbetti.

İHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 17:18
Parasının çalındığını iddia eden patron çalışanı sokak ortasında darbetti
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Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi 694. Sokak'ta meydana gelen olayda, Erenler ilçesinde işletmesi bulunan M.T., yanında çalışan ve parasını çaldığını iddia ettiği Ş.Y. ile sokak üzerinde karşılaştı.

Çalışanın kaçmaya çalıştığı esnada önünü kesen M.T., Ş.Y.’i sokak ortasında darp ederek hastanelik etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

M.T. bölgeye gelen polis ekiplerine yaşanan olayı anlatarak, çalışanını dükkanından para çaldığı için darp ettiğini ifade etti. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Adapazarı patron İşçi
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