Park halindeki 7 araca çarpıp takla attı: O anlar kamerada
Kağıthane'de otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara vurarak takla attı. Kazada otomobilin içinde sıkışan sürücü Yiğit Akdağ, yurttaşlar tarafından kurtarıldı.
Kaza, Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Yiğit Akdağ (22) önce park halindeki araçlara çarptı.
Araç çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan aracın içinde sıkışan yaralı sürücü, yurtaşlar tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"ARABAMI YILLARDIR BIURAYA BIRAKIYORUM"
Kazada otomobili zarar gören Mustafa Şahin "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Beni polis aradı geldim. Arabanın durumu ortada, perte çıkmış. Araçlara vurup gelmiş. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Arabamı yıllardır buraya bırakıyorum. Hiçbir sorun olmuyordu" dedi.
Polis ekipleri yaptıkları incelemede 7 araçta maddi hasar meydana geldiğini belirledi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken otomobil olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.
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