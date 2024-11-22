Park halindeki iki otomobile çarptı, aracını bırakıp kaçtı!

Kırklareli'nde park halindeki iki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, aracını bırakarak kaçtı. Sürücüyü bulmak için çalışma başlatıldı.

Park halindeki iki otomobile çarptı, aracını bırakıp kaçtı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 09:07

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 39 AAB 219 plakalı hafif ticari araç, Kocahıdır Mahallesi Murat Sokak'ta park halindeki iki otomobile çarparak devrildi.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede sürücünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığını belirledi.

Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, devrilen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.


Etiketler: #araç #kaza #sürücü #Kırklareli

İlgili Haberler

Yolda gördüğü husumetlisine cipiyle çarpıp kaçtı

Yolda gördüğü husumetlisine cipiyle çarpıp kaçtı
Araçla polise çarpıp kaçtı: 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Araçla polise çarpıp kaçtı: 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı
Esenler'de alkolü taksici polislere çarpıp kaçtı; yakalanınca ekiplere saldırdı

Esenler'de alkolü taksici polislere çarpıp kaçtı; yakalanınca ekiplere saldırdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler