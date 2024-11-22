Park halindeki iki otomobile çarptı, aracını bırakıp kaçtı!
Kırklareli'nde park halindeki iki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, aracını bırakarak kaçtı. Sürücüyü bulmak için çalışma başlatıldı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 39 AAB 219 plakalı hafif ticari araç, Kocahıdır Mahallesi Murat Sokak'ta park halindeki iki otomobile çarparak devrildi.
SÜRÜCÜ ARANIYOR
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede sürücünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığını belirledi.
Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, devrilen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: #araç #kaza #sürücü #Kırklareli
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