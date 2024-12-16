Ambarlı Limanı'nda korkutan yangın
Beylikdüzü Ambarlı limanında bir firmaya ait boş alanda bulunan hurda malzemeler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay saat 20.00 sıralarında Marmara Mahallesi'ndeki Ambarlı Limanı içerisinde meydana geldi.
Limanda faaliyet gösteren bir firmaya ait 5 bin metrekarelik boş alan içerisindeki hurda malzemeler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Hurdaların arasından çıkan dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin aklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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