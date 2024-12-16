Ambarlı Limanı'nda korkutan yangın

Beylikdüzü Ambarlı limanında bir firmaya ait boş alanda bulunan hurda malzemeler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ambarlı Limanı'nda korkutan yangın
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DHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 00:15

Olay saat 20.00 sıralarında Marmara Mahallesi'ndeki Ambarlı Limanı içerisinde meydana geldi.

Limanda faaliyet gösteren bir firmaya ait 5 bin metrekarelik boş alan içerisindeki hurda malzemeler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Hurdaların arasından çıkan dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin aklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. 


Etiketler: #Ambarlı #liman #polis

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