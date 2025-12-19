Cumhuriyet Gazetesi Logo
Park halindeki otomobilde şüpheli ölüm: Direksiyon başında cansız bedeni bulundu!

19.12.2025 12:21:00
DHA
Batman’da yol kenarında park halindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon başında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Güney Çevre Yolu’nda sabah saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yol kenarında park halindeki 16 BZ 624 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

İlgili Konular: #batman #sürücü #direksiyon #ölü bulundu

