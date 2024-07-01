Park yeri tartışmasına damacanayla müdahale etti
Esenyurt’ta park yeri nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. Bir genç, binanın 4. katından aşağı damacana atarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
Olay, Hürriyet Mahallesi Şahin Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, park yeri nedeniyle iki aile arasında sözlü tartışma başladı.
Uzun süre devam eden olayda mahalli tarafları sakinleştirmeye çalışırken bir genç, apartmanın 4. katından aşağı damacana atarak olaya müdahil oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
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