Parkta oturan çifte sarıklı cübbeli kişiler saldırdı: 'Kızlı erkekli oturamazsınız'

30 Haziran 2022 Perşembe, 15:22

İstanbul, Balat’ta 29 Haziran günü zaman geçiren G.B ve A.B çifti, yanlarına gelen 10-15 kişilik sarıklı ve cübbeli kişiler tarafından önce, “Nikanız var mı? Evli misiniz?” diyerek sorgulandı. Çiftin tepki göstermesi üzerine grup, A.B’ye, “Nikanız yoksa kızlı erkekli oturamazsınız” diyerek saldırdı.

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre, G.B’ye “Sen çarşaflısın, cemaatimizi kötülüyorsun. Burada böyle bulunman doğru değil” diyen grup, A.B’nin gömleğini yırtarken yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine şiddet uyguladı.

HAKKINI HELAL ET

Saldırganların, kendisini darp ettikten bir süre sonra tekrar yanlarına geldiğini belirten A.B, “Olaylar bir anda gelişti, biz hakkımızı helal ediyoruz. Sen de hakkını helal et’ dediler” derken aldığı darp raporuyla beraber saldırganlardan şikayetçi oldu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Çevrede bulunan insanların “Ne yapıyor gençler? Oturuyorlar. Niye karışıyorsunuz, biz gördük hiçbir şey yapmadılar” gibi tepkileriyle saldırısını durduran grup, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fakat tüm saldırganlar, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Saldırıya uğrayan A.B, polise verdiği ifadesinde, "29.06.2022 tarihinde kız arkadaşım olan G.B isimli şahıs ile Balat sahilinde oturuyorduk. Nişan arifesinde olduğumuz için planlarımızı konuşuyorduk. Daha sonra kimlik bilgilerini bilmediğim cübbeli, sarıklı şahıslar yanımıza geldi. Önce medeni halimizi sordular. Ben, 'Siz kimsiniz? Neden soruyorsunuz?' dedim. Aynı şahıs, dönüp kız arkadaşıma 'Sen çarşaflısın, bu şekilde burada bulunman doğru değil. Cemaatimizi kötülüyorsun, kötü örnek oluyorsun' dedi. Sonra ben ayağa kalkmak isteyince omzumdan sıkarak ve bana güç uygulayarak benim kalkmamı engelledi. Ben kendimi korumak amaçlı bir yumruk salladım fakat şahısa değmedi. Ne olduğunu anlamadan kalabalık bir grubun saldırısına uğradım. Darp edildim.

Kız arkadaşımın ve insanların yanında rencide edildim. Çevredeki vatandaşlar bizi ayırdı. Ben polisi aradım. Ve şahıslar yanıma gelerek, 'Olaylar anlık gelişti, bize hakkını helal et, biz hakkımızı helal ediyoruz' dediler. Daha sonra olay yerine ambulans ekipleri geldi. Tedavimi yapmak üzere Çapa Tıp Fakültesi'ne getirdiler. Ben, beni kız arkadaşımın yanında rencide ve darp eden şahılardan davacı ve şikayetçiyim" dedi.