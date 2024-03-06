Parkta oynayan çocukları taciz eden 74 yaşındaki erkek tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde parkta oyun oynayan çocukları taciz eden 74 yaşındaki erkek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 16:53
Parkta oynayan çocukları taciz eden 74 yaşındaki erkek tutuklandı
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Çocuk istismarı skandalı, Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Cengizhan Mahallesi Necmettin Erbakan Parkı'nda yaşandı. 

Edinilen bilgilere göre, parkta bir kişinin çocukları taciz ettiğini iddia eden yurttaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları araştırmalar sonunda çocukları taciz ettiği öne sürülen H.D.’yi (74) evinde gözaltına aldı. 

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, Çorum L tipi kapalı cezaevine gönderildi.


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