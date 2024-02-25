Turiste taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gezmeye gelen Şili uyruklu kadın turiste taciz iddiası üzerine ekipler harekete geçti. Tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Turistin, şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 15:46
Turiste taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Abone Ol google-news

Bir kafile ile Kdz. Ereğli ilçesine gelen Şili uyruklu Z.N.; Bozhane Limanı mevkisinde A.Ş.’nin kendisini cep telefonu ile kaydederek taciz ettiğini iddia etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözyaşlarına hakim olamayan Z.N.’nin, A.Ş.’den şikayetçi olması üzerine ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

A.Ş. ise Z.N.’nın de kendisini görüntülediğini öne sürdü. Polis aracına bindirilerek polis merkezine götürülen A.Ş.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Çevredekilerin teselli ettiği Z.N. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.


taciz haberleri turist haberleri

İlgili Haberler

Cinsel tacizle suçlanıyordu: Rock yıldızına açılan dava reddedildi

Cinsel tacizle suçlanıyordu: Rock yıldızına açılan dava reddedildi
ABD'de çocuk tacizcilerine operasyon: Çok sayıda gözaltı

ABD'de çocuk tacizcilerine operasyon: Çok sayıda gözaltı
Taciz mağduru rahibeler Papa'ya seslendi: Bize kulak ver

Taciz mağduru rahibeler Papa'ya seslendi: Bize kulak ver
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını ve kızlarını katleden zanlı yakalandı

Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını ve kızlarını katleden zanlı yakalandı
Kutuplardan örnek alınıyor! Okyanuslardaki makro ve mikro plastik kirlenmesinde ticari gemilerin rolü nedir?

Kutuplardan örnek alınıyor! Okyanuslardaki makro ve mikro plastik kirlenmesinde ticari gemilerin rolü nedir?
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'Bursa' açıklaması: 4.1'lik deprem öncü mü?

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'Bursa' açıklaması: 4.1'lik deprem öncü mü?
26 Şubat 2024 pazartesi günlük burç yorumları: Güne enerjik bir başlangıç yapın!

26 Şubat 2024 pazartesi günlük burç yorumları: Güne enerjik bir başlangıç yapın!
'Erdoğan polisle evini kuşattırdı' demişti: Damadı, iddiayı doğruladı

'Erdoğan polisle evini kuşattırdı' demişti: Damadı, iddiayı doğruladı
Survivor All Star’da gergin anlar! Merve ve Nagihan burun buruna geldi

Survivor All Star’da gergin anlar! Merve ve Nagihan burun buruna geldi
AKP'nin yaptırdığı 'Ankara' anketinde büyük fark: 'Kapanması mümkün görünmüyor...'

AKP'nin yaptırdığı 'Ankara' anketinde büyük fark: 'Kapanması mümkün görünmüyor...'
Sabahları aç karna bir bardak yetiyor! Metabolizmayı hızlandırıyor zayıflamaya yardımcı oluyor

Sabahları aç karna bir bardak yetiyor! Metabolizmayı hızlandırıyor zayıflamaya yardımcı oluyor