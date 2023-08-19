Hastalarından 'bıçak parası' istiyordu... O doktor hakkında yeni gelişme!

Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:38

Güncelleme: 19.08.2023 - 13:01

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan doktor B.E.'nin hasta yakınlarından bıçak parası adı altında para istediği yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Hastanede gözaltına alınan B.E.'nin odasında yapılan aramalarda 275 bin lira para ile aldığı paralarla ilgili tek tek notlar ele geçirildi.

B.E., Emniyet'teki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Doktor B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

