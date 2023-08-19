Hastalarından 'bıçak parası' istiyordu... O doktor hakkında yeni gelişme!

Hastalarından bıçak parası adı altında para istediği iddiasıyla gözaltına alınan, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan doktor B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:38
Hastalarından 'bıçak parası' istiyordu... O doktor hakkında yeni gelişme!
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan doktor B.E.'nin hasta yakınlarından bıçak parası adı altında para istediği yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Hastanede gözaltına alınan B.E.'nin odasında yapılan aramalarda 275 bin lira para ile aldığı paralarla ilgili tek tek notlar ele geçirildi.

B.E., Emniyet'teki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Doktor B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 


Marmara Doktor gözaltı tutuklandı bıçak parası

İlgili Haberler

Rektör 'bıçak parası' eleştirilerine böyle yanıt verdi: Ben Hakan Fidan değilim

Rektör 'bıçak parası' eleştirilerine böyle yanıt verdi: Ben Hakan Fidan değilim
200 bin lira 'bıçak parası' alan doktora suçüstü

200 bin lira 'bıçak parası' alan doktora suçüstü
200 bin lira 'bıçak parası' aldığı iddia edilen doktora tutuklama

200 bin lira 'bıçak parası' aldığı iddia edilen doktora tutuklama

En Çok Okunan Haberler