Partiye göre fay: 'Rezerv alan' ilanı depremzedeler için işlerken AKP'lileri es geçti

Yayınlanma: 12.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.02.2024 - 03:00

Deprem bölgesinde Hatay’dan Kahramanmaraş’a geçiyoruz. Altyapı açısından Hatay ile arasında en az 30 yıl var. Bunu vurguladığımızda bir yurttaş, “Seçim yaklaşıyor diye yakın zamanda yaptılar” diyor. Tabii o yurttaş Hatay’ı görmediği için Kahramanmaraş’ın “bozuk” yolu ile Hatay’ın “bozuk” yolu arasında çok büyük fark olduğunu bilmiyor. Yollar iyi görünse de konu rant olduğunda burada da başka şeyler döndüğünü görüyoruz. Kahramanmaraş’ta yıllar önce çizilen ve işleme konulmayan bir harita, depremden sonra yeni diye uygulamaya konulmuş. Uygun olmayan alan ilan edilen bölgelerde fay hattı ve heyelan riski olması gerekçe gösterilmiş. Evleri o bölgede olan yurttaşlar bu karara öfkeli.

TEHDİT ‘YAPAY’ ÇIKTI

“Dulkadiroğlu ilçesinde ölümlü yıkımların olduğu bölgeler imara açılırken en az hasarlı bu yerleri imara kapattılar. Üniversiteden rapor istedik, heyelan riski de fay tehdidi de ‘yapay’ çıktı” diyorlar.

Konuştuğumuz “Orta Hasarlı Evler ve Uygun Olmayan Alan Mağdurları Platformu” üyeleri başka bir çelişkiye de dikkat çekiyor:

“Belirlenen alan bazı yerlerde genişleyip bazı yerlerde daralıyor. Fay ne kadar akıllıysa, iktidara yakın kişilerin arazisine geldiğinde onun yanından dolanıyor. Heyelan riski olan bölge de kuran kursu binasını teğet geçiyor.”

Biraz irdelediğimizde bu duruma örnek olarak Ramada Oteli’ni, Kahramanmaraş AKP Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici’nin dairesinin bulunduğu Kahramanmaraş Yaşam Sitesi’ni, Aksu TV’yi örnek gösteriyorlar. Heyelan bölgesi ilan edilen alandaki kuran kursuna ait bir binanın, Park Vadi Sitesinde çevre ve şehircilik il müdürlüğünden iki mühendisin evinin ve Onikişibat İlçe Müftülüğü’nün de kapsam dışı bırakıldığını iddia ediyorlar.

ÜSTÜNKÖRÜ RAPORLAR

Bu alanlardaki diğer bir sorun ise orta hasarlı ilan edilen binalar. Bu raporların da üstünkörü alındığını belirten yurttaşlar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, buraya geldiğinde ‘Orta hasarlı binalar da yorgun. Onları da yıkıp yeni bir Kahramanmaraş yükselsin’ demesi üzerine işgüzarlık yapıp binlerce binaya orta hasarlı diye rapor verdiler” dedi. Aylardır bu kapsamda eylemler yapan yurttaşlar kaygılarını da şu sözle ifade ediyorlar:

‘Uygun Olmayan Alan’ zırvalığı kaldırılmadığı sürece, bu alandaki hasarlı-hasarsız tüm binaların da yıkılacağı gerçeği, az hasarlı ve hasarsız bina sahiplerinden saklanıyor. Özellikle yerel basında dillendirilmiyor. Amaçları buradan rant sağlamak.”