Rant sevdası bitmiyor: Rezerv alan için Atatürk Parkı'nda ağaçlar kesildi
Hatay'daki Atatürk Parkı içinde bulunan “ördekli havuz” alanında onlarca ağaç kesildi. Parka kepçe girdi.
6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da, yaralar daha sarılamışken ağaç katliamı yaşandı.
Hatay'daki Atatürk Parkı içinde yer alan "ördekli havuz" alanında, rezerv alan konusunda yapılacak çalışmalar için 'ofis konteynerleri konulması' gerekçesiyle onlarca ağaç kesildi.
Parka kepçe girdi.
O anlar Gazeteci Seyfettin Sinanoğlu'nun kamerasına yansıdı.
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