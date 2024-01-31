Rant sevdası bitmiyor: Rezerv alan için Atatürk Parkı'nda ağaçlar kesildi

Hatay'daki Atatürk Parkı içinde bulunan “ördekli havuz” alanında onlarca ağaç kesildi. Parka kepçe girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 17:30
Abone Ol google-news

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da, yaralar daha sarılamışken ağaç katliamı yaşandı.

Hatay'daki Atatürk Parkı içinde yer alan "ördekli havuz" alanında, rezerv alan konusunda yapılacak çalışmalar için 'ofis konteynerleri konulması' gerekçesiyle onlarca ağaç kesildi. 

Parka kepçe girdi.

O anlar Gazeteci Seyfettin Sinanoğlu'nun kamerasına yansıdı.


hatay haberleri Atatürk Parkı haberleri

İlgili Haberler

Hatay'da otomobil kontrolden çıktı: Yaralılar var!

Hatay'da otomobil kontrolden çıktı: Yaralılar var!
Hatay'da işçi servis minibüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Hatay'da işçi servis minibüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Özgür Özel, Hatay Depremzede Derneği ile bir araya geldi

Özgür Özel, Hatay Depremzede Derneği ile bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler