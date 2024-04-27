Pastanede oturan 2 arkadaşa silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde pastanede oturan Yavuz Çapan (38) ile arkadaşı Hacı Salih Çamlıbel (29), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Çapan kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, şüpheli Hilmi P. (44) polis tarafından suç aleti tabancayla yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 07:32
Pastanede oturan 2 arkadaşa silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Hacı Mütahir Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi’nde bulunan bir pastanede oturan Yavuz Çapan ile Hacı Salih Çamlıbel'in yanına saat 21.40 sıralarında yaklaşan bir kişi, tabancayla ateş etti.

Çapan başından ve göğsünden, Çamlıbel ise sol kol ve göğsünden vurularak ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yavuz Çapan doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, arkadaşı Çamlıbel ise tedaviye alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin 51 BA 822 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Olayın şüphelisinin Hilmi P. olduğunu belirleyen ekipler, annesinin yaşadığı Eti Mahallesi’ndeki eve baskın yaptı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Hilmi P., suç aleti tabanca ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hilmi P.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, eşinden ayrılmasına Yavuz Çapan'ın neden olduğunu, bu nedenle kendisine husumet beslediğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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