Patates deposu kazısındaki göçükte ölü sayısı arttı

Yayınlanma: 12.05.2024 - 14:39

Güncelleme: 12.05.2024 - 14:39

Niğde'de patates deposu yapımı sırasındaki göçükte ağır yaralanan işçi Seyfettin Kaya, 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Niğde'de 8 Nisan'da, patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçük sırasında oluşan basınçla dışarı fırlayan Murat Aydoğan ve Murat Değirmenci hayatını kaybetmiş, Alpaslan İpek, Seyfettin Kaya (43), Muharrem Tanak ve Ufuk Ergül de yaralanmıştı.