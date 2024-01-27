Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu!
Antalya'da otobüsün arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kayda alındı.
Yeşilırmak Caddesi’nde akşam saatlerinde duraktan yolcu alan belediye otobüsü hareket etmek üzereyken 15- 16 yaşlarındaki 7 çocuk, aracın arkasındaki körüğe tutundu.
Patenlerle ayakta durmakta zorlanan ve uyarıları dinlemeyen çocuklar, tehlikeli yolculuğu dakikalarca devam ettirdi.
Yolculuk sırasında bir yandan da birbirlerini itekleyen gençler, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi oldu!
- Sancaktepe'de İmamoğlu'na provokasyon
- '1991'i bilmemek suç değil...'
- Ankara’da simide dev zam!
- Hakan Ural hakkında gözaltı iddiası: İlk açıklama geldi!
- İnce, partisinin yol haritasını açıkladı
- 'Müzakereler olumlu sonuçlansaydı...'
- İşte CHP'de konuşulan isimler...
- DEM Parti'den açıklama!
- CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı istifa etti!