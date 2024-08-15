Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu...
Zeytinburnu'nda seyir halindeki minibüsün kapısına tutunarak ilerleyen patenli 3 kişi tehlikeye davetiye çıkardı.
Olay, Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Patenli 3 kişi, seyir halindeki minibüsün açık olan kapısına tutunarak yolculuk yaptı.
Hem kendi can güvenliklerini hem de trafiği tehlikeye atan gençler, uzun süre bu şekilde ilerledi.
O anlar trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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