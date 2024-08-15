Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu...

Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:28

Güncelleme: 15.08.2024 - 10:34

Olay, Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Patenli 3 kişi, seyir halindeki minibüsün açık olan kapısına tutunarak yolculuk yaptı.

Hem kendi can güvenliklerini hem de trafiği tehlikeye atan gençler, uzun süre bu şekilde ilerledi.

O anlar trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.