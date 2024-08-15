Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu...

Zeytinburnu'nda seyir halindeki minibüsün kapısına tutunarak ilerleyen patenli 3 kişi tehlikeye davetiye çıkardı.

DHA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:28
Abone Ol google-news

Olay, Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Patenli 3 kişi, seyir halindeki minibüsün açık olan kapısına tutunarak yolculuk yaptı.

Hem kendi can güvenliklerini hem de trafiği tehlikeye atan gençler, uzun süre bu şekilde ilerledi.

O anlar trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

 


Zeytinburnu haberleri Paten haberleri Yolculuk haberleri

İlgili Haberler

Patent başvuru ücretleri belirlendi

Patent başvuru ücretleri belirlendi
Kanserli hücrelerin etkinliğini azaltan molekül çalışması patent aldı

Kanserli hücrelerin etkinliğini azaltan molekül çalışması patent aldı
Tehlikeye davetiye! Otoyolda otobüsün arkasına tutunup patenle yolculuk etti

Tehlikeye davetiye! Otoyolda otobüsün arkasına tutunup patenle yolculuk etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler