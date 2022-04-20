Patlamanın yaşandığı yerde inceleme: Otobüs kaldırıldı
Bursa’da bombalı saldırı sonucu bir infaz koruma memurunun şehit olduğu 7 personelin yaralandığı otobüs, olay yerindeki incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.
Bursa'da bombalı salırının gerçekleştiği olay yerinde ekipler sabah 07.40’dan beri sürdürdükleri çalışmayı saat 13.30’da sonlandırdı.
Olay yerine gelen çekici yardımıyla cezaevine ait servis otobüsü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü’nün otoparkına çekildi. Ayrıca bombanın bırakıldığı alandaki toprak da kriminal ekipler tarafından poşetle toplandı.
Olayın meydana geldiği Mudanya Caddesi tamamen trafiğe açılırken, patlamanın meydana geldiği nokta ve cezaevi aracı dron ile havadan görüntülendi.
İtfaiye ekipleri de sepet yardımıyla çevrede camları kırılan işyerlerinde temizlik yaptılar. Valilik tarafından bölgedeki zararın tazmin edileceği bildirildi.
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