Son dakika... İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin grup kararı
Son dakika haberi... Seçimlere sayılı günler kala, adaylık başvuruları da hızlandı. Son olarak CHP'den sonra İYİ Parti de bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs seçimlerine yönelik açıkladığı seçim takvimi işlemeye başladı. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK başvuru süresi dün sona erdi.
Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak. Partiler aday gösterecekleri isimler için grup kararı alıyor.
İYİ PARTİ BUGÜN TOPLANDI
İYİ Parti bugün 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için grup kararı aldı.
Toplantı sonrası konuşan İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda grup kararı almıştır ve bu sürecin gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.
Öndeki gün de CHP, Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi için grup kararı almıştı.
ANAYASA NE DİYOR?
Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.
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