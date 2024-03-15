Patlayan batarya alev topuna döndü: Panik anları kameraya yansıdı

Çankırı’da tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı anbean kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 13:36
Abone Ol google-news

Çankırı il merkezi Atatürk Bulvarı’nda yaşanan olayda teknik servise getirilen cep telefonun bataryası değiştirilerek yerine yenisi takıldı.

Tamir işleminin ardından bir anda patlayan batarya alev aldı. Bataryanın patlaması sırasında işyerinde bulunan yurttaşlar ise büyük panik yaşadı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bataryanın bir anda patladığı görülüyor. Bu sırada işyerinde bulunan bir yurttaş ise koşarak dışarı çıkıyor.

“HERKES BİR ANDA DÜKKANI BOŞALTMAK ZORUNDA KALDI”

Telefon bataryasının bir anda alev aldığını söyleyen teknik servis personeli Gökhan Taşcı, “Telefonu, bir müşterimiz pil tamiri için getirmişti. Standarda uygun olarak pil değişimini yaptıktan sonra eski pilin bir anda alev aldığını gördük ve herkes bir anda dükkanı boşaltmak zorunda kaldı. Lityum piller, içinde bulunan sıvıdan dolayı herhangi bir cımbız veya tornavida gibi ekipmanlar ile delinebiliyor. Artı ve eksi kutuplarının birbiriyle buluşmasının ardından alev alıyor” dedi.


Çankırı haberleri Telefon bataryası haberleri patlama haberleri

İlgili Haberler

4 yaşındaki çocuk eve getirdiği cismin patlamasıyla hayatını kaybetti

4 yaşındaki çocuk eve getirdiği cismin patlamasıyla hayatını kaybetti
Restoranda patlama: Ortalık savaş alanına döndü

Restoranda patlama: Ortalık savaş alanına döndü
Trafoda patlama: 10 sokak elektriksiz kaldı

Trafoda patlama: 10 sokak elektriksiz kaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Antalya’da CHP ve AKP arasında kıyasıya yarış: Sonucu DEM Parti mi belirleyecek?

Antalya’da CHP ve AKP arasında kıyasıya yarış: Sonucu DEM Parti mi belirleyecek?
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu
CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil

CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu
Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen

Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu
Kaza sonrası kaçmışlardı... Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!

Kaza sonrası kaçmışlardı... Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi İkizler burcu yorumu