Patlayan batarya alev topuna döndü: Panik anları kameraya yansıdı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 13:36

Güncelleme: 15.03.2024 - 13:36

Çankırı il merkezi Atatürk Bulvarı’nda yaşanan olayda teknik servise getirilen cep telefonun bataryası değiştirilerek yerine yenisi takıldı.

Tamir işleminin ardından bir anda patlayan batarya alev aldı. Bataryanın patlaması sırasında işyerinde bulunan yurttaşlar ise büyük panik yaşadı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bataryanın bir anda patladığı görülüyor. Bu sırada işyerinde bulunan bir yurttaş ise koşarak dışarı çıkıyor.

“HERKES BİR ANDA DÜKKANI BOŞALTMAK ZORUNDA KALDI”

Telefon bataryasının bir anda alev aldığını söyleyen teknik servis personeli Gökhan Taşcı, “Telefonu, bir müşterimiz pil tamiri için getirmişti. Standarda uygun olarak pil değişimini yaptıktan sonra eski pilin bir anda alev aldığını gördük ve herkes bir anda dükkanı boşaltmak zorunda kaldı. Lityum piller, içinde bulunan sıvıdan dolayı herhangi bir cımbız veya tornavida gibi ekipmanlar ile delinebiliyor. Artı ve eksi kutuplarının birbiriyle buluşmasının ardından alev alıyor” dedi.