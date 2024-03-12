Trafoda patlama: 10 sokak elektriksiz kaldı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama nedeniyle 10 sokak elektriksiz kaldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 5210'uncu Sokak'taki elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Alevler, çevredeki elektrik tellerini de tutuşturdu. Patlama paniğe neden olurken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle bölgedeki 10 sokakta elektrik kesintisi meydana geldi.
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