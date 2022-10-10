Patlayan lityum piller yangına neden oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde lityum pillerinin patlamasının ardından çıkan yangın 45 dakika süren müdahale ile söndürüldü.

DHA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 11:59
Patlayan lityum piller yangına neden oldu
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 8 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı.

Dairedeki lityum pillerin patlamasıyla çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Durumun bildirilmesiyle adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 45 dakikalık çalışması ile söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi İsa U. (62), ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

Evde hasar oluşurken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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