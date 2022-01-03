Patlıcan zam şampiyonu oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre İzmir'de tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 34, aylık yüzde 13,01 arttı. Zam şampiyonu yüzde 69,16'lık artışla patlıcan oldu. İlde ayın en çok ucuzlayanı ürünü ise yüzde 26,36'lık düşüşle karnabahar oldu.
Türkiye genelinde TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE’de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,01, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34, ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,96 artış gerçekleşti.
PATLICAN ŞAMPİYON OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir’de 2021 yılı Aralık ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 69,16’lık artışla patlıcan oldu. Bu ürünü yüzde 66,73’lük artışla yazım ve çizim kağıtları, yüzde 55,54’lük artışla salatalık, yüzde 47,95’lik artışla buğday unu ve yüzde 43,95’lik artışla margarin ücreti takip etti.
KARNABAHAR UCUZLADI
İzmir'de 2021 yılı Aralık ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında karnabahar geldi. Aralık ayında karnabahar yüzde 26,36 düşerken bu ürünü fiyatı yüzde 10,48 düşen portakal ve fiyatı yüzde 10,30 düşen kıvırcık izledi.
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