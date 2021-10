İzmir depreminde kızını kaybeden baba: “Suçlular yargı önüne çıkmazsa açlık grevi yapacağım”

30 Ekim 2021 Cumartesi, 20:44

İzmir'de 117 yurttaşın yaşamını yitirdiği 30 Ekim Depremi'nde 37 kişi ile en çok can kaybının yaşandığı Rızabey Apartmanı'nda, diş hekimi kızı Zarife Doğan'ı kaybeden baba Kamil Doğan, açlık grevi yapacağını söyledi. Depremin yıl dönümünde Rızabey Apartmanı önüne gelen acılı baba, düğün hazırlığındayken hayata veda eden 27 yaşındaki kızının cesedinden çıkarılan nişan yüzüğünü göstererek gözyaşlarına boğuldu.

İzmir depreminde kızını kaybeden baba isyan etti: "Suçluların yargı önüne çıkarılmasını engelleyen hangi makam olursa olsun milletime şikayet edeceğim" — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 30, 2021

"ZARİFE'Yİ BİZDEN KOPARDILAR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan baba Kamil Doğan şunları söyledi:



"Elimdeki yüzük, o gün buradan ceset torbası içinde çıkardıkları kızımın olay yeri inceleme torbası ile verdikleri emanetidir. Nişanlısının ismi yazıyor bu yüzükte. Bunu benim taşımamam gerekirdi. Bunu bana taşıtanlarla nefesimin sonuna kadar hukuk önünde mücadelem var. Bu acıyı bana yaşatanlarla yargı önünde mücadelem var. Ben namuslu, dürüst, sorumluluğunu en üst derecede bilen bir aile babasıyım. İki evladım vardı. İkisi de hekimdi. Abisi fizik tedavi uzmanıydı. Biri de diş hekimi Zarife Doğan'dı. Onları bizden kopardılar ama yüreğimden koparamayacaklar. Bunun sorumlularını yargıya teslim etmek benim bu dünyadaki en büyük vazifem. Suçlular yargı önünde çıkmadıkça uygun göreceğim bir tarihte açlık grevi yapacağım. O son suçlu yargı önüne çıkana kadar açlık grevimi kararlılıkla sürdüreceğim. Dünya alem bilsin. Suçluların yargı önüne çıkarılmasını engelleyen hangi makam olursa olsun milletime şikayet edeceğim."

"YARGILAMALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİN"

Rızabey Apartmanı'ndaki kusurları anlatan baba Kamil Doğan şöyle devam etti:

"Bu şekilde ölmeyi hak etmiyorlardı. Binanın 2012'den beri ağır kusurlu oluşu belgelenmiş. Bu belgenin de savcılıkta olduğu herkesçe bilinen bir gerçek. Can güvenliği olmayan binada insanları yaşamaya bırakmışlar, hem de orada polikliniğe müsaade etmişler. Poliklinikler bugün en güvenilen yerlerden biridir. Açılışından kapanışına her türlü şartı kanunlarla tanzim edilir. Ancak Rızabey Apartmanı'nın altındaki diş hekimliği polikliniğinde sorumlulukları yerine getirilmemiş. Onların bile bile bu felakette ölmelerine göz yumulmuş. Tüm makamların, yereldeki valilik ve kaymakamlık ile bakanlıkların hiç kimsenin yargılanmasının önüne geçmemelerini istiyorum. Eğer geçildiğini gördüğüm ve zorlandığım gün açlık grevine başlayacağım. Her makamı da milletimle paylaşarak şikayet edeceğim. Rızabey ile ilgili mahkeme süreci sürüyor. Ancak o ana dava olup binanın yapımında sorumlu olan müteahhit ve teknik personelin yargılandığı dava. Diğer sorumluların soruşturulduğu birkaç dosya daha var. Diğerden kastım orada sorumluluğunu yerine getirmeyen savcılığın 'Bunlar yargılansın' dediği belediye görevlileri. Sağlık il müdürlüğünden poliklinik açılamaz denilen yere izin veren imza sorumlularının yargılanması var. Kamudaki sorumlular var. Bunların yargılanmasını savcılık istemesine rağmen sayın valimiz, bakanlığın teftiş raporuna istinaden 'Yargılanmasın' diye karar vermiş. Bunu bir üst mahkemeye taşımış durumdayız. Valimizden, kaymakamlıktan ve merkezdeki ilgili tüm bakanlıklardan da yargılanacakların önünün tıkanmamasını önemle talep ediyorum. Bu bir vatandaşlık hakkım. Bu acılı bir babanın hakkıdır."