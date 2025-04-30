'Paylaşın ki herkes yararlansın' dedi... Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'un 'deprem' röntgenini çekti: Eviniz hangi zemin üzerinde?

Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:41

Güncelleme: 30.04.2025 - 10:42

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin yapısı ve deprem riskine ilişkin “jeofizik harita”yı sosyal medya hesabından yayımladı.

Haritada, kentin yerleşim alanları deprem anındaki zemin tepkisi ve yapılaşmaya uygunluklarına göre renklerle sınıflandırıldı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bina yıkımlarının yüzde 65’inin zeminden, yüzde 35’inin ise yapıdan kaynaklandığını belirtti.

“Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapı” diyerek uyarıda bulundu.

"PAYLAŞIN Kİ HERKES YARARLANSIN"

Ercan, X paylaşımında, "Jeofizik harita; yerin deprem sırasında davranışını, ayrıca yapılaşma için dayanımını gösteren temel bilgileri yansıtır. Deprem sırasında yıkımların yüzde 65’i yerden, yüzde 35’i yapıdan gelen sorunlardan kaynaklanır. Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapıdır. Lacivert: en dayanıklı, en güvenli yerler. Yeşil: dayanıklı, güvenli yerler. Sarı: dayanıksız, güvensiz yerler. Kahverengi: en dayanıksız, en güvensiz yerler. (Görüntü İBB) Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın."

HANGİ RENK NE ANLAMA GELİYOR?

Ercan’ın paylaştığı haritada renkler ne anlama geliyor?

Lacivert bölgeler en sağlam ve güvenli yerler olarak gösteriliyor.

Yeşil renkli alanlar ise dayanıklı ve güvenli olarak tanımlanıyor.

Sarı renkli bölgeler dayanıksız ve güvensiz,

Kahverengi alanlar ise en riskli, en güvensiz yerler olarak dikkat çekiyor.

Vatandaşlara haritada kendi yapılarını ve bulundukları semtleri inceleme çağrısı yapan Prof. Dr. Ercan, “Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın” ifadelerini kullandı.