Pegasus Hava Yolları 82 seferini iptal etti

Pegasus Hava Yolları, İstanbul’da bugün etkili olan ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 44’ü bugün, 38’i de yarın olmak üzere toplam 82 seferini iptal ettiğini duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 13:46
Pegasus Hava Yolları 82 seferini iptal etti
Abone Ol google-news

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 44'ü bugün, 38'i de yarın olmak üzere toplam 82 seferini iptal etti.

Yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı sefer sayısının azaltıldığını ve bu karar doğrultusunda 82 seferin iptal edildiğini duyurdu.

İç ve dış hatlarda bugün (18 Kasım) 44, yarın (19 Kasım) ise 38 olmak üzere toplam 82 sefer iptal edildiği belirtildi.

İptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz yapabileceği bildirildi.

İPTAL SAYISI ARTABİLİR

Ayrıca hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayılarının artabileceği; bu doğrultuda yolculara, uçuştan önce Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinde yayınlanan duyuruları kontrol etmeleri, mobil uygulamadaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye edildi.


İlgili Haberler

Uzmanlardan kritik uyarı: 'Su seferberliği başlatılmalı'

Uzmanlardan kritik uyarı: 'Su seferberliği başlatılmalı'
BUDO duyurdu... Deniz otobüsü seferlerine 'fırtına' engeli!

BUDO duyurdu... Deniz otobüsü seferlerine 'fırtına' engeli!
THY planlanan 40 seferini iptal etti: THY iptal edilen uçuşlar hangileri? 18 Kasım iptal edilen uçuş seferleri...

THY planlanan 40 seferini iptal etti: THY iptal edilen uçuşlar hangileri? 18 Kasım iptal edilen uçuş seferleri...

En Çok Okunan Haberler