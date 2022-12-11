Pegasus uçağında yine 'hamile yolcu' krizi: Faslı yolcular bu kez kaçamadı
İstanbul-Kazablanka seferini yapan Pegasus havayollarına ait yolcu uçağında bir kez daha hamile yolcu krizi yaşandı. Uçak Roma'ya acil iniş yaparken, ülkeye kaçak yolla girmek isteyen yolcuların kaçmaması için güvenlik güçleri uçağın kapılarını kapadı. Doğum sancıları başladığı iddia edilen hamile yolcuya ise uçak içerisinde müdahale edildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Kazablanka seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, önceki gece hamile bir yolcunun doğum sancılarının başladığı gerekçesiyle acil iniş yaptı.
'SANCI BAŞLADI' İDDİASI
Hamile kadın doğum sancılarının başladığı iddiasıyla kabin ekibini alarma geçirdi. İlk müdahale üç doktor tarafından uçakta yapıldıktan sonra, kaptan pilot Roma Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.
Uçak yerel saatle 21.10 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.
POLİS APRON VE UÇAK ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALDI
Bunun üzerine harekete geçen İtalyan güvenlik güçleri, Faslı yolcuların ülkeye kaçak yolla girmelerini engellemek için uçak ve apron çevresinde önlem aldı. Ekipler uçağın ön kapısını kapatarak, yolcuların uçaktan kaçmasına izin vermedi.
Bu sırada uçaktan çıkmak isteyen yolcularla polis arasında arbede yaşandı. Polis yolculara müdahale etti. 8,5 aylık hamile olan yolcu ise doktorlar tarafından uçak içerisinde kontrol edilirken, doğum olayının yaşanmadığı öğrenildi.
28 YOLCU UÇAKTAN KAÇMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde yine Kazablanka-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları uçağında yolculardan birinin doğum sancıları artması üzerine İspanya'nın Barselona Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.
Bunu fırsat bilen 28 yolcu uçaktan kaçarken, 14 yolcu polis tarafından yakalanmıştı. Polis ekipleri uçaktan kaçan 14 yolcuyu bulmak için araştırma başlatmıştı.
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